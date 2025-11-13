Skandal u policiji: Nestao novac, sumnjaju na načelnika

Nevjerojatan skandal trese policijske redove nakon što je otkriveno da je iz sefa Policijske postaje Jastrebarsko nestao novac, osobni dokumenti i drugi predmeti. Riječ je o imovini koja je privremeno pohranjena nakon smrti dvoje građana i trebala je biti na sigurnom do završetka ostavinskog postupka, objavio je RTL Danas.

Pokrenuta opsežna istraga

Zagrebačka policija potvrdila je nestanak i pokretanje kriminalističkog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja. O svemu je obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo, a iz policije su poručili kako se istraga nastavlja s ciljem utvrđivanja svih činjenica, uključujući i odgovornost nadležnih osoba unutar postaje.

Nestalo 2000 eura

Kako se neslužbeno doznaje, radi se o iznosu od dvije tisuće eura koji je bio pohranjen u policijskom sefu nakon obavljenog očevida u kući preminulih osoba. Krađa je otkrivena kada se pojavio nasljednik koji je zatražio povrat imovine i novca koji je bio naveden u službenom zapisniku, no tada je utvrđeno da je novac iz sefa nestao.

Načelnik policije premješten

Zbog cijele situacije, načelnik policije u Jastrebarskom, Tomislav Baštek, koji je ranije radio u sektoru za granicu, premješten je na drugo radno mjesto.