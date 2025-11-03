Skandal u Istri: Načelnik policije nosio sinu drogu u zatvor, majka uništavala dokaze

Već desetak godina istarski pravosudni sustav ne uspijeva zaustaviti sukob interesa i nejednakosti pred zakonom obitelji Vitasović iz Vodnjana.

Otac Damir Vitasović, sadašnji načelnik pomorske i aerodromske policije u Puli, i majka Nataša, bivša glasnogovornica, a sada voditeljica kadrovske službe Policijske uprave istarske, godinama su sjedili na policijskim kolegijima na kojima se raspravljalo o kriminalnim djelima njihova sina Karla.

Otac mu donosio drogu

Sve je počelo 2017. godine, kada je Karlo Vitasović uhićen zbog više kaznenih djela i završio u pritvoru pulskog zatvora. Nekoliko dana kasnije njegov otac Damir donio mu je paket s odjećom, u kojem su zatvorski čuvari pronašli drogu. Policija je utvrdila da je "prekršitelj zakona" ujedno i visoki policijski dužnosnik.

No, umjesto kaznenog postupka, otvoren je samo prekršajni, u kojem je kažnjen sin koji je preuzeo odgovornost i priznao da je droga njegova.

Damir Vitasović nije snosio nikakve posljedice, a iste godine unaprijeđen je u načelnika pulske pomorske i aerodromske policije.

Njegov sin Karlo je nakon priznanja da je droga njegova prekršajno kažnjen novčanom kaznom.

Majka uništavala dokaze

Nakon napuštanja pritvora Karlo Vitasović nastavio je s kriminalnim djelatnostima i duboko zaronio u istarsku kriminalnu mrežu. U sustavu je zabilježeno više desetaka kaznenih djela za koje je sumnjičen, piše Istra24.

U jednoj od istraga svjedok je izjavio da je Karlova majka Nataša razbila i zapalila televizor ukraden u jednoj pljački, čime je, prema sumnjama, uništila dokaz kaznenog djela.

Godinu dana kasnije, Nataša Vitasović na jutarnjem kolegiju saznaje detalje o novim kriminalnim djelima svoga sina. Nakon kolegija, utvrđeno je policijskom istragom, mobitelom poziva sina koji ubrzo sa svojim kriminalnim partnerom bježi u inozemstvo.

Nove optužnice

Nakon povratka, Karlo je nastavio s kriminalnim aktivnostima, a njegova majka Nataša nije sankionirana, štoviše, premještena je na novo, bolje radno mjesto - postala je voditeljica kadrovske službe PU Istarske, odgovorna za izbor budućih policajaca.

Protiv Karla su u međuvremenu podignute nove optužnice zbog teških krađa. Istarski DORH na upite Istre24 o majci Nataši je odgovorio da su "izvidi još u tijeku".

Unatoč nizu afera, obitelj Vitasović i dalje zauzima visoke policijske pozicije, a nitko dosad nije disciplinski sankcioniran.