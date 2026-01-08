Skandal na tenskom meču: Hrvatskim navijačima oduzeta zastava, dresove okretali naopako

Hrvatski navijači koji su ranije ovog tjedna došli podržati Donnu Vekić na teniskom turniru ASB Classic u Aucklandu doživjeli su ponižavajuće iskustvo. Osiguranje na ulazu natjeralo ih je da svoje hrvatske dresove okrenu naopako te su im oduzeli nacionalne zastave, a kao razlog su naveli bizarno objašnjenje o novim pravilima, prenosi Index.

Joseph Erceg, koji godinama posjećuje turnir, ispričao je za New Zealand Herald kako su on i njegov prijatelj zaustavljeni na samom ulazu dok su išli na prvi meč Donne Vekić. "Rekli su nam da je zabranjeno nositi sportske dresove te da moramo okrenuti hrvatske dresove naopako. Također su nam uzeli i nacionalne zastave", izjavio je Erceg.

Na službenim stranicama ne postoji takva zabrana

Zaštitari su im kao razlog naveli navodnu novu politiku WTA-e, uvedenu nakon napada na plaži Bondi prošlog mjeseca. Međutim, takva zabrana nije objavljena nigdje na službenim stranicama turnira, niti su navijači o tome bili unaprijed obaviješteni. Kada su upitali mogu li unutar kompleksa kupiti neku drugu majicu, dobili su kratak odgovor: "Idite u Kmart i kupite majicu."

Kako bi izbjegli daljnje probleme, Erceg i prijatelj su poslušali, no tijekom meča su morali objašnjavati zbunjenim gledateljima zašto nose dresove naopako. Bizarna situacija dogodila se i drugim hrvatskim navijačima, uključujući 82-godišnjeg muškarca kojeg su također tražili da skine dres jer navodno predstavlja "prijetnju".

"Mi smo samo obični navijači koji žele pokazati ljubav prema svojoj zemlji. Trenirke i dresovi su postali politički problem? Zašto? Nema logike. Nitko nas nije unaprijed upozorio", rekao je Erceg, opisujući cijelu situaciju kao ponižavajuću i neprihvatljivu.

Dvostruki standardi

Posebno je zanimljivo što su filipinski navijači, koji su bodrili svoju tenisačicu Alexandru Ealu, bez problema mogli nositi sportske dresove i unositi zastave, pa se čini da se zabrana odnosila isključivo na hrvatske simbole.

Organizatori ASB Classica izjavili su da ne postoji službena zabrana nošenja sportske odjeće, ali slučaj nisu mogli dalje komentirati jer ne postoji službeni zapis o incidentu. Erceg još nije podnio službenu žalbu, ali razmišlja o tome da se obrati direktoru turnira. WTA i zaštitarska tvrtka Executive Security Group još se nisu službeno oglasili o ovom incidentu.