Skandal na izboru za Miss: "Svi su se ponapijali, nije bilo zaštitara, izbila je opća tuča"

U ponedjeljak je u Lux Beach baru u Peroju održan izbor za Miss Istarske županije. Pobjedu je odnijela osamnaestogodišnja učenica ekonomske škole Zara Hurtić iz Višnjana, koja je 15. finalistica 30. izbora za Miss Hrvatske.

Nakon izbora, javila se majka jedne natjecateljice s tvrdnjama da je na događaju došlo do incidenta. Naime, navodno je netko prolio piće po njezinoj kćeri Tini Pilar, a onda je došlo do naguravanja.

'Moja Tina je došla na izbor ljepote za Miss Istarske županije u Lux bar koji je inače na visokom nivou. Došla sam tamo s prijateljima strancima, a došli su podržati moju kći na izboru. Međutim, na kraju su se svi ponapijali. Turisti su stalno išli oko mojeg djeteta, bilo ih je troje. Gospodin Marčeta, za kojeg nisam sigurna je li vlasnik ili sponzor vina, umiješao se u situaciju, stao je u Tininu obranu i došlo je do naguravanja. Nije bilo zaštitara, to je glavni problem, a bilo je barem 100 ljudi u kafiću. Takve napadne ljude, kao što su ti turisti, treba izbaciti iz kafića. Osim toga, umiješao se i konobar, izbila je opća tuča. Jedan od turista je Tinu zalio pivom po glavi i licu', rekla je majka natjecateljice za 24sata.

Dodala je da je to mjesto gdje bi trebala biti finoća i kultura te da su se zbog toga trebali pobrinuti oko malo veće zaštite djevojaka.

Jedan od zaposlenika kafića tvrdi je da je došlo do malo naguravanja, ali da su redari odmah izveli one koji su radili probleme.

Iz policije su potvrdili da su zaprimili dojavu o remećenju javnog reda i mira u jednom ugostiteljskom objektu na području Peroja, ali i da po dolasku policijskih službenika nisu zatekli osobe koje bi se dovodile u svezu s dojavom pa nastavljaju utvrđivati okolnosti u svezi navedenog događaja.