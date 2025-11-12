Skandal na Hvaru: Muškarac kažnjen s gotovo 10.000 eura zbog drskog i nasilnog ponašanja

U prekršajnom postupku koji je inicirala policija, sud je pravomoćno kaznio 47-godišnjaka zbog više prekršaja. Prošle godine, na javnom mjestu u Hvaru, muškarac se ponašao drsko i nepristojno, verbalno, a potom i fizički napao drugog muškarca.

Tijekom postupanja policijskih službenika, vrijeđao ih je i omalovažavao, a kod njega je pronađen sklopivi nož koji mu je oduzet.

Sud je utvrdio da je 47-godišnjak počinio dva prekršaja protiv javnog reda i mira te jedan prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Izrečena mu je ukupna novčana kazna od 9.990 eura i mjera oduzimanja preklopnog noža