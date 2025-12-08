Skandal ispred obiteljske kuće: Doveli ljudima grupu ispred kuće i počeli je uništavati i prijetiti

Policija je dovršila istragu protiv šestorice muškaraca starih 51, 39, 34, 29, 26 i 24 godina. Sumnjiči ih se za prijetnje, uništavanje tuđe imovine te za nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksploziva.

Oni su u subotu oko 21 sat u mjestu Palanjek na sisačkom području, zajedno s drugim mještanima, došli pred kuću 48-godišnjaka, 24-godišnjaka i 18-godišnjakinje. Ondje su im prijetili i istovremeno oštetili njihovu imovinu bacajući razne predmete.

U sklopu istrage policija je, po nalogu suda, pretresla kuće i ostale prostore svih osumnjičenih. Kod 51-godišnjaka je pronađena automatska puška.

Nakon završetka istrage petorica muškaraca predana su pritvorskom nadzorniku zbog sumnje na kaznena djela prijetnje i oštećenja tuđe stvari.

Najstariji, 51-godišnjak, predan je zbog sumnje na prijetnju, oštećenje imovine te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, potvrdila je PU sisačko-moslavačka.