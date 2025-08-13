SKALICE KUP 2025 – Spektakl pred finalni čin!

Nakon 19 uzbudljivih dana natjecanja, malonogometni turnir Skalice Kup 2025 ulazi u svoju završnicu! Večeras nas očekuje prava poslastica – polufinalne utakmice u kategorijama veterana i seniora koje će odlučiti tko će se boriti za titulu pobjednika, a tko za treće mjesto.

Turnir, poznat po vrhunskoj atmosferi i okupljanju najboljih imena dalmatinskog malog nogometa i futsala, večeras će ugostiti i neka legendarna imena: Branko Laura, Nikola Tomičić, Frane Despotović, Stjepan Perišić, Josip Božinović, Dario Marinović, Nikola Čizmić.... Publika će imati priliku uživati u vrhunskom nogometu, ali i prisjetiti se zlatnih trenutaka domaće futsal scene.

Raspored polufinalnih utakmica – srijeda, 13. kolovoza:

20:00 – Veterani: Maduro C.B. Leonarda vs Liverpool Reservs

20:45 – Seniori: K.O. Promet Elez vs Manuš

21:40 – Veterani: Dugopolje – prijatelji za Grka vs Podstrana

22:30 – Seniori: Varaš C.B. Tweety vs AB Print

Večerašnje utakmice odlučit će finaliste koji će u subotu, 16. kolovoza, nastupiti u velikom finalu turnira, dok će poražene ekipe igrati za treće mjesto.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje malog nogometa da dođu i podrže svoje favorite u ovom završnom poglavlju Skalice Kupa 2025. Očekuje nas večer puna sportskog duha, emocija i spektakularnih poteza!