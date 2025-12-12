Sjednica GV ide svom kraju: Ivošević oborio rekord!

Krenule su u nastavku 8. sjednice Gradskog vijeća neke 'tehničke' točke bitne za rad grada i gradske uprave.

Što su svi reklo bi se dočekali s olakšanjem, nije bilo rasprava, a odluke su donošene praktički jednoglasno. Tek uz određeno, pomalo nedefinirano, nezadovoljstvo Bojana Ivoševića koji je danas sigurno oborio nekakav rekord javljajući se redom na sve točke dnevnog reda. Kad je 'pofalilo' oponenata, malo je nedostajalo da zatraži repliku na vlastito izlaganje...

A nakon tih tehničkih točaka, ide deset prijedloga o odricanju prava na prvokup (nema Banovina novaca za konkurirati kupcima nekretnina) te dvije o ukidanju statusa javnog dobra na dvije čestice zemljišta.