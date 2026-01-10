Sjedinjene Američke države upravo su napale novu zemlju

Sjedinjene Američke Države, zajedno s partnerskim snagama, provele su opsežnu zračnu operaciju protiv ciljeva ISIS-a na području Sirije, objavilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM).

Napadi su izvedeni u subotu po nalogu američkog predsjednika Donald Trump i dio su vojne operacije nazvane „Hawkeye Strike“. Riječ je o, kako navodi CENTCOM, odgovoru na napad koji je ISIS izveo 13. prosinca, a u kojem su stradali pripadnici američkih snaga u Siriji.

Iz američkog Središnjeg zapovjedništva ističu da je cilj operacije suzbijanje terorističkih aktivnosti te zaštita američkih vojnika i savezničkih snaga raspoređenih u regiji. Operacija je, prema njihovim navodima, usmjerena na sprječavanje budućih napada i narušavanje operativnih sposobnosti ISIS.

„Naša poruka je nedvosmislena – svatko tko nanese štetu američkim vojnicima bit će pronađen i eliminiran, bez obzira na to gdje se nalazi i koliko se pokušava sakriti“, poručili su iz United States Central Command u objavi na društvenim mrežama.

Podsjetimo, u napadu za koji je odgovornost preuzeo ISIS, život su izgubila dvojica američkih vojnika te jedan civilni prevoditelj koji je radio za američke snage, navodi se u službenom priopćenju.