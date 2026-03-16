Sjedili su u automobilu, a onda im je prišla policija! Odmah su reagirali, ali nisu prošli 'lišo'...

U četvrtak, 12. ožujka, policijski službenici PU šibensko-kninske uočili su sumnjivo ponašanje dviju muških osoba na benzinskoj postaji u Šibeniku.

Prilikom postupanja 38-godišnjak odbacio je 0,7 grama kokaina, dok je 28-godišnjak odbacio 10 grama kokaina.

Muškarci su uhićeni i dovedeni u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog postupka protiv 28-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, dok će protiv 38-godišnjaka biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.