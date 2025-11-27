Sjećate se dječaka sa slike? Sa 6 godina snimio je hit sa Severinom, pogledajte kako sad izgleda

Dječaka Ljubomira Ljubu Stankovića 2018. godine prozvali su čudom od djeteta nakon što se pojavio u showu ''Pinkove zvjezdice''.

Upravo tamo su mu svi predviđali blistavu karijeru, a njegov pjevački talent oduševio je i Severinu. Nakon showa, 2019. godine, Seve je s Ljubom snimila hit-pjesmu ''Tutorial''. Tada je imao samo šest godina.

Danas ga nemamo priliku često vidjeti u javnosti, a sada je na Instagramu podijelio video na kojem je pokazao kako sada izgleda, piše Dnevnik.hr.

Ljuba se snimio u kućnom izdanju dok izvodi pjesmu Milene Ćeranić "Krivog bih te branila".

Video pogledajte OVDJE.