Sjećate li se djevojčice iz "Kruga"? Preminula u 35. godini

Američka glumica Daveigh Chase, koja je kao djevojčica osvojila publiku glasom Lilo u Disneyjevom hitu 'Lilo i Stitch' i istovremeno prestrašila milijune gledatelja kao Samara u hororu 'Krug', preminula je u 35. godini. Vijest o njezinoj smrti potvrdio je njezin partner Roy Hernandez, navodeći da je umrla od komplikacija uzrokovanih meningitisom.

Daveigh Chase ostavila je snažan trag u filmskoj industriji još kao dijete. U samo jednoj godini ostvarila je dvije kultne uloge koje su obilježile potpuno različite žanrove, a kasnije je uspješno gradila karijeru i u filmu i na televiziji.

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Daveigh Chase rođena je 24. srpnja 1990. u Las Vegasu, a nakon razvoda roditelja odrasla je u Oregonu. Veliki proboj ostvarila je 2002. godine kada je, s nepunih 12 godina, postala prepoznatljivo lice i glas dvaju filmskih hitova.

Ostvarila je ulogu koja će obilježiti povijest modernog horora. Kao Samara Morgan u američkom remakeu filma 'Krug' postala je simbol jednog od najstrašnijih filmskih likova tog razdoblja. Za svoju je izvedbu osvojila MTV Movie Award za najboljeg negativca, pobijedivši u konkurenciji glumačkih zvijezda poput Willema Dafoea, Colina Farrella, Mikea Myersa i Daniela Day-Lewisa.