Sjećanje na heroje Domovinskog rata: U Maljkovu i Hrvacama obilježena 34.godišnjica stradavanja policijskih službenika

U Hrvacama je danas obilježena 34. godišnjica stradavanja devet policijskih službenika i redarstvenika koji su poginuli braneći domovinu.

Ante Škoko, Kažimir Abramović, Zoran Bočina, Ivica Grubač, Bogoslav Lukić, Jakov Topić, Dušan Cvrlje, Miro Milanović i Ante Radan su u rujnu 1991. godine na području Hrvaca i Maljkova, kao sudionici Domovinskog rata, poginuli braneći Hrvatsku.

Zamjenik načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske Siniša MIhanović, načelnik Policijske postaje Sinj Petar Tomašević i pomoćnici načelnika u policijskim postajama PGP Imotski i PGP Trilj zajedno s članovima obitelji i članova Udruge policije Sinja i Cetinskog kraja iz Domovinskog rata i Udruge policijskih branitelja Domovinskog rata Imotski položili su cvijeće i upalili svijeće na spomen obilježja postavljena na postaji u Sinju i na mjestima stradavanja kolega na području Maljkova.

U čast poginulim redarstvenicima, položeni su vijenci i upaljene su svijeće za naše poginule kolege na spomenicima poginulim specijalcima u Maljkovu i na spomeniku u Hrvacama.

Cvijeće i upaljene svijeće na spomenik su stavili članovi obitelji poginulih kolega, a nakon njih vijenac je položilo izaslanstvo PU splitsko-dalmatinske koje je predvodio zamjenik načelnika policijske uprave Siniša Mihanović uz zapovjednika Jedinice specijalne i interventne policije Antu Vugdeliju i načelnika Policijske postaje Sinj Petra Tomaševića.

Vijence su položili izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, općine Hrvace, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Sinja, Maljkova te izaslanstva braniteljskih udruga između ostalih i Udruge BATT, Udruge policije iz domovinskog rata Sinja i Cetinskog kraja, Udruge policijskih branitelja Domovinskog rata Imotski, Udruga Tigrovi Rakitje 90/91, Hvidra.

Nakon što je klapa Sveti Mihovil izvela himnu Lijepa naša i položeni su vijenci i upaljene svijeće, u molitvi smo se još jednom sjetili naših poginulih kolega i svih poginulih hrvatskih branitelja čija imena su zlatnim slovima uklesana u povijest Lijepe naše.

Obilježavanje je nastavljeno svetom misom u crkvi Svih Svetih u Hrvacama koju je predvodio don Marko Trogrlić, policijski kapelan PU splitsko- dalmatinske.

U propovijedi istaknuo je neizmjernu veličinu Božjeg milosrđa. Bog traži čovjeka, On ga nikada ne odbacuje. Dovoljno je da čovjek podigne svoj pogled prema Bogu, u iskrenom priznanju svojih grijeha i Bog odmah oprašta. U Evanđelju koje je naviješteno govori se o tomu kakao je Isus je bio pozvan u kuću farizejevu. Kućedomaćin je bio okružen svojim prijateljima, pobožnim farizejima, vjerskim glavarima. I makar je bio pozvan, Isus nije bio baš najbolje primljen od svoga domaćina: izgleda da je on više pozornosti (pažnje) posvetio svojim prijateljima nego Isusu. I dok su bili za stolom ušla je jedna nepozvana žena, žena koja je bila na lošem glasu u gradu. Svi su poznavali tu njezinu lošu reputaciju, svi su znali tko je ona. Farizej, osuđuje i Isusa i ženu. No Bog nikoga ne osuđuje. Bog svakomu daje prigodu za popravka, za novi život. Ako smo sami na sebi osjetili Božje milosrđe, potrebno je da budemo i sami milosrdni prema svojim dužnicima, jer samo tada smo djeca svog nebeskog Oca. Ako rado od srca opraštamo, samo tada možemo moliti s velikim pouzdanjem nebeskog Oca: "Oprosti nama kako i mi opraštamo!" - zaključio je u svojoj propovijedi don Marko pozvavši sve na takav način života, života ispunjena Božjem milosrđu kojemu se utječemo za sebe same, za svoje žive i za svoje mrtve.

Policijska klapa Sveti Mihovil uveličala je obilježavanje sudjelovanjem na svetoj misi.