Sjajni Petar Dajak iz AK Split Motorsport dominirao na Balaton Parku

Proteklog vikenda, 27. i 28. rujna 2025., na stazi Balaton Park u Mađarskoj održano je novo izdanje Laptiming Cupa – FIA CEZ Circuit Racing Championship & GT Cup Series. Hrvatski vozači ponovno su pokazali svoju snagu, a najveću pažnju privukao je Petar Dajak iz AK Split Motorsport, koji je izdominirao vikend i donio dvostruku pobjedu svom klubu.

Pole position i uvjerljiva pobjeda u prvoj utrci

Dajak je već na kvalifikacijama potvrdio sjajnu formu – ostvario je najbrže vrijeme i tako izborio pole position. U prvoj utrci u subotu, 27. rujna, uvjerljivo je slavio i osvojio 1. mjesto u klasi D4 G4, potvrdivši status favorita vikenda.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Druga utrka – pobjeda u teškim uvjetima

U nedjelju, 28. rujna, vozače je dočekala kišna i skliska staza, no to nije spriječilo asa iz Splita da ponovi uspjeh. U dramatičnoj utrci, gdje su mnogi griješili i ispadali iz ritma, Dajak je pokazao smirenost i vozačko majstorstvo. Na kraju je još jednom došao do pobjede u ukupnom poretku i klasi, čime je vikend u Mađarskoj za njega i AK Split Motorsport bio apsolutno savršen.

Sjajan uspjeh za hrvatski automobilizam

Dvostruka pobjeda Petra Dajaka na Balaton Parku nije samo veliki rezultat za AK Split Motorsport, već i potvrda kvalitete hrvatskih vozača na međunarodnoj sceni.