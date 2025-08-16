SJAJNE VIJESTI Jedriličar Josip Tafra postao dvostruki europski prvak, Lovre Bakotić osvojio broncu

Desetak dana nakon srebra na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Kaliforniji, jedriličar splitskog Labuda Josip Tafra osvojio je zlatnu medalju u klasi ILCA 6, nekadašnjem Laser radialu, u švedskom Marstrandu. Uspjeh hrvatskog jedrenja upotpunio je Lovre Bakotić iz Jedriličarskog kluba Split trećim mjestom.

U 11 plovova, uz odbacivanje dva najlošija plasmana, Tafra je skupio 33 negativna boda, koliko i drugoplasirani Čeh Jiri Tomes, ali je Tafra imao tri, a Tomes jedno prvo mjesto. Bakotić je skupio 61 bod, jedan manje od četvrtoplasiranog Danca Wolffa. Naš treći predstavnik Roko Tomšić, član Splita ponikao u dubrovačkom Orsanu, bio je 10. među 43 jedriličara (većinom do 21 godine) s 88 bodova.

U olimpijskoj klasi ILCA 7 Bruno Gašpić bio je 28., Filip Jurišić 29., Božidar Golubić 93., Tedi Leonardelli 95., a Antun Tomašević 111. među 153 jedriličara. U ženskoj olimpijskoj klasi ILCA 6 Elena Vorobeva je bila 32., Petra Marendić 38., a Petra Mastelić 74. među 93 jedriličarke.