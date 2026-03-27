Sjajna Hrvatska pobijedila Kolumbiju golovima Vuškovića i Matanovića!

U prvom pripremnom susretu uoči Svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija je na Camping World stadionu u Orlandu pobijedila Kolumbiju sa 2-1. Bio je to prvi međusobni susret "Vatrenih" i Kolumbije, aktualnog južnoameričkog doprvaka. Počelo je loše, no završilo je sjajno.

Kolumbija je povela već u drugoj minuti utakmice golom Jhona Ariasa. Hrvatska je uzvratila četiri minute kasnije pogotkom Luke Vuškovića, a u 43. minuti rezultat je okrenuo Igor Matanović.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U drugom poluvremenu nije bilo golova, a Petar Musa je dva puta gađao okvir gola.

U noći s utorka na srijedu, od 02:00 po hrvatskom vremenu na istom stadionu, "Vatrene" očekuje utakmica protiv Brazila koji je večeras na Gillette stadionu u Foxboroughu izgubio od Francuske sa 1-2. Pogotke su za Francuze postigli Killyan Mbappe (32) i Hugo Ekitike (65), a za Brazil je strijelac bio Bremer (79), piše Gol.hr.

Hrvatska će prije SP-a odigrati još dvije prijateljske utakmice kod kuće, 2. lipnja u Rijeci protiv Belgije, te 7. lipnja u Varaždinu protiv Slovenije.

Hrvatska će svjetsku smotru otvoriti u Dallasu protiv Engleske 17. lipnja u 22:00 sata po hrvatskom vremenu. Sljedeću utakmicu igrat će 23. lipnja protiv Paname u Torontu (24.6. u 01:00 sat po hrvatskom vremenu), a posljednju utakmicu u skupini 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane, s početkom u 23:00 sata po hrvatskom vremenu.

Zlatko Dalić je iznenadio sa sastavom poslavši na teren "šarenu" postavu. Luka Modrić je ostao na klupi, a kapetansku traku je dobio Ivan Perišić.

Na vratima je bio Dominik Livaković, a posljednju trojku činili su Martin Erlić, Luka Vušković i Marin Pongračić. U vezi su bili Nikola Moro i Petar Sučić, na bokovima Marco Pašalić i Ivan Perišić. Na krilima su priliku dobili Mario Pašalić i Nikola Vlašić, dok je u vrh napada bio Igor Matanović.

U sastavu nije bilo inače standardnih prvotimaca Josipa Šutala, Andreja Kramarića, Josipa Stanišića i Luke Modrića, a niti Ante Budimira.

Hrvatska šarena, Kolumbija u punom sastavu

S druge strane Lorenzo je odlučio izvesti svoju najjaču postavu, sa svim starterima, uključujući Jamesa Rodrigueza, koji je započeo unatoč maloj minutaži u Minnesota Unitedu, gdje je odigrao samo nekoliko minuta nakon četiri mjeseca neaktivnosti.

Počelo je loše, Kolumbija je povela već u drugoj minuti utakmice. Johan Mujica je napravio veliki posao po lijevoj strani ubacivši pred vrata, Luis Diaz je produžio do Jhona Ariasa koji je odmah pucao. Lopta se na putu prema golu odbila od Perišića i prevarila Livakovića.

Hrvatska je uzvratila četiri minute kasnije. Vušković je pucao s više od 25 metara, lopta se na putu do gola odbila od Jhona Lucumija i prevarila Camila Vargasa za 1-1. Bio je to Vuškovićev prvijenac u dresu "Vatrenih" u njegovim trećem nastupu.

Novu veliku priliku imala je Kolumbija u 12. minuti, no Diaz je pucao pored gola. U 29. minuti Kolumbijci su promašili nemoguće. James Rodriguez je ukrao loptu 30-ak metara od hrvatskog gola, potom sjajno proigrao Luisa Diaza koji asistirao Luisu Suareza, a ovaj je promašio prazna vrata, točnije promašio je loptu. U nastavku akcije Arias je iz teške situacije pogodio vanjski dio mreže.

Pet minuta kasnije spasio nas je Livaković. Pucao je Diaz, ali je vratar zagrebačkog Dinama bio spreman. Završnica prvog dijela pripala je hrvatskim igračima. Prvo je Perišić odlično pucao u 42. minuti, no Vargas je obranio. U nastavku akcije "Vatreni" su izborili korner iz kojeg su poveli. Marco Pašalić je ubacio, Vargas je bio "prekratak", a Matanović je glavom pogodio za 2-1.

Dalić je početkom nastavka uveo u igru Musu i Stanišića, dok su na klupu preselili Perišić i Matanović. U 56. minuti Diaz se probio po krilu ubacivši opasnu loptu pred vrata, no hrvatska obrana je otklonila opasnost.

U 61. minuti "Vatreni" su imali sjajnu priliku. Sučić je proigrao Musu u prostor, a silovito je tukao hrvatski napadač, no njegov udarac je zaustavila vratnica. U 62. minuti nove zamjene napravio je Dalić. Iz igre su izašli Vlašić i Petar Sučić, a ušli Baturina i Luka Sučić. Samo četiri minute kasnije Musa je ponovo uzdrmao okvir gola, piše Gol.hr.

Kolumbija je mogla izjednačiti u 73. minuti, Coroba je praktički u prvom dodiru s loptom nakon što je ušao u igru, opasno zaprijetio, ali pored gola. U 77. je glavom pucao i sanchez, no bez prvelike opasnosti.

U posljednjih 12 minuta priliku su dobili i Modrić, Jakić i Kramarić, a izašli su Erlić, Marco i Mario Pašalić, a sedam minuta prije kraja ušao je i Fruk umjesto More.

HRVATSKA - KOLUMBIJA 2-1

ORLANDO. Camping World stadion; Sudac: Rubiel Vazquez (SAD);

Strijelci: 0-1 Arias (2), 1-1 Vušković (6), 2-1 Matanović (43)

Žuti kartoni: P.Sučić, Erlić, Vlašić

Crveni kartoni:

HRVATSKA: Livaković - Erlić (od 79. Jakić), Vušković, Pongračić - Marco Pašalić (od 79. Kramarić), Moro (od 83. Fruk), P. Sučić (od 61. Baturina), Perišić (od 46. Stanišić) - Mario Pašalić (od 79. Modrić), Vlašić (od 61. L.Sučić) - Matanović (od 46. Musa)

KOLUMBIJA: Vargas - Munoz (od 71. Arias), Sanchez, Lucumi, Mojica (od 63. Machado) - Rios (od 71. Puerta), Lerma (od 63. Castano) - Arias (od 71. Quintero), Rodriguez (od 63. Carrascal), Diaz (od 71. Gomez) - Suarez (od 71. Cordoba)