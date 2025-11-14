Širi se video brutalne tučnjave u srednjoj školi. Dječaka udara koljenom u glavu, hrpa djece navija: "Laaakaaat. Još ga udri"

Zagrebačkom strukovnom školom, a i među drugim mladima u gradu, danima se širi video brutalnog nasilja koje se prošlog petka odvilo u dvorištu škole na Svetom Duhu. Na snimci se jasno vidi tučnjava dvojice mladića, dok velika skupina učenika stoji pored njih, navija i snima sve što se događa, doznaje Jutarnji list.

Dječaci odjeveni u crno prvo su jedan drugoga udarali šakama. Kada je jedan od njih izgubio snagu, drugi je iskoristio priliku da ga još snažnije udara koljenom i šakama u glavu.

"J*** mu majku, koljeno!", "Laaakaaat", "Još ga udri", samo su neki od krikova okupljenih srednjoškolaca koji su očito podupirali i poticali nasilje koje im se zbivalo pred očima.

Ono što je posebno zabrinjavajuće jesu posljednji trenuci videa, na kojem se vidi kako je mladić, koji je već bio stjeran uza zid, od siline svih udaraca pao na tlo. Dečko s kojim se borio ga je i tamo nastavio nemilosrdno mlatiti, udarivši ga više puta nogom u glavu i tijelo.

Svaki tjedan novo nasilje

Nakon što je divljaštvo prestalo, mladić je ostao sjediti na tlu, hvatajući se rukama za glavu. Sugovornik Jutarnjeg lista kaže da je krvario.

- Obojica idu u prvi razred, a učenik koji je izudarao kolegu je završio u pritvoru. No, takvo ponašanje u toj školi nije nikakva novost. Gotovo svaki tjedan izbije tučnjava zbog netrpeljivosti učenika jednih prema drugima, a najviše se mlate u dvorištu škole i kod autobusne stanice, otkriva osoba koja nam je ustupila strašni video.

Bilo je, kaže, i slučajeva gdje su učenici škole napadali ZET-ove vozače i lupali po autobusu, a nerijetko napadaju i strane radnike koji dostavljaju hranu u školu.

Oglasila se policija

Ravnatelj nam je potvrdio da je u petak u školskom dvorištu došlo do sukoba između učenika, kao i da će učenici snositi sankcije.

- Čim smo saznali za događaj, odmah smo postupili prema propisanom protokolu. Istoga dana obavljeni su razgovori s učenicima i njihovim roditeljima te su o svemu obaviješteni policija i ostala nadležna tijela.

Policija je preuzela daljnje postupanje, zbog čega ne možemo iznositi dodatne detalje. Oštro osuđujemo svaki oblik nasilja, a uključenim će učenicima biti izrečene stroge pedagoške mjere, kazao je ravnatelj.

Iz policije pak kažu da su zbog navedenog događaja 7. studenoga žurno poduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

- U navedenom sukobu, utvrđeno je, jedan je maloljetnik lakše ozlijeđen. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, maloljetni počinitelj je zbog počinjenih kaznenih djela predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kaznena djela nasilničkog ponašanja iz članka 323.a i tjelesne ozljede iz članka 117. Kaznenog zakona na štetu ozlijeđenog maloljetnika, podnesena je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, otkrili su uz napomenu da radi zaštite maloljetnika nisu u mogućnosti davati dodatne podatke, piše Jutarnji list.