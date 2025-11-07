Širi se poziv za kontra-prosvjed u Splitu: "Stavite bijelu zastavu ili lancun na balkon"

Hajdukovci i Splićani koji ne idu na Rivu sutra pozivaju sugrađane na kontra prosvjed, kako kažu: "protiv terorističkog smeća s kapuljačama, trenerkama i fantomkama u crnom, koji nikad nisu bili dio identiteta Splita ni Hajduka", javlja Morski.hr.

"Ajmo ljudi, obucimo Split u bilo! Izvjesite bilu zastavu, maramu ili lancun na balkon, prozor ili teracu kao znak mira, pristojnosti i ljubavi prema svakom čovjeku. Bila je boja svetog Duje, čiste savjesti i originalnog Hajduka. Pokažimo da je Split grad koji zna voliti, a ne mrziti", poručili su.