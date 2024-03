Dino Sinovčić, nagrađivani sportaš i podpredsjednik splitskog SDP-a, reagirao je na stanje u Centar za autizam Split.

"Ostavkom Ane Dorotić Čaljkušić sastav Socijalnog vijeća je dodatno oslabljen pogotovo što je prošlog mjeseca ostavku u Socijalnom vijeću dala i Jugana Sinovčić. Socijalno vijeće u ovom trenutku nema niti jednu osobu sa invaliditetom u svom sastavu što je užasno poražavajuće za Split i ovu gradsku vlast.

Osobe sa invaliditetom su, nažalost, i dalje građani drugog reda u svom rođenom gradu. Ražalostilo me kad sam jučer pročitao u kakvim uvjetima rade u Centru za autizam, a povrh svega sam bio jučer na Sustipanu koji je nakon toliko godina izrade projekta i prepravljanja istog i dalje nepristupačan. Meni nije problem jer sam sportaš i u treningu, ali brojne osobe sa invaliditetom na Sustipan mogu i dalje doći samo uz nečiju pomoć.

Neshvatljivo mi je zašto Puljak odbija savjete i ne želi interakciju sa udrugama koje predstavljaju osobe sa invaliditetom već i u tom politizira. Čak je i mene odbio imenovati kao člana Povjerenstva za pristupačnost iako me moja stranka predložila na to mjesto. Puljak je odabrao Damira Barbira za člana Povjerenstva umjesto mene jer je on valjda upućeniji u problematiku od mene ili im je možda samo bio prihvatljiviji.

Osoba sam s invaliditetom od rođenja, uspješan sam sportaš, ali mi očito ni to nije dovoljna referenca kod Puljka da mogu raspravljati o problemima s kojima se OSI suočavaju u Splitu. Dok god budemo politizirali na temama na kojim nitko nema pravo politizirati Split će i dalje biti tu gdje je bez šansi za ikakvu perspektivu", priopćio je.