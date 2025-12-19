Sinoć u Splitu zaustavljeni maloljetnici s pirotehnikom: Oduzeto 30 komada

Nastavak rada policijskih službenika u sklopu akcije „Mir i dobro“ rezultirao je prekršajnim kažnjavanjem devet osoba od koji su troje roditelji odnosno skrbnici djece koja su koristila pirotehniku, a mlađi su od 14 godina.

Tijekom postupanja na području Splitsko-dalmatinske županije oduzeto je 80 pirotehničkih sredstava i to 13 komada kategorije P1, P2, redenika F2, petardi F2, a koja sredstva ne smiju koristiti građani niti se mogu kupiti u specijaliziranim trgovinama.

Na području Splita policijski službenici uočili su dvoje djece koja su koristila pirotehniku, radilo se o djeci od 11 i 13 godina od kojih su policijski službenici oduzeli 22 komada pirotehničkih sredstava F2 koja ne smiju koristiti maloljetne osobe i prekršajno su kažnjeni njihovi skrbnici.

Sinoć, su policijski službenici postupali prema dvojici maloljetnika, u dobi od 15 i 16 godina od koji he oduzeto 30 komada pirotehnike F2 i isti su prekršajno kažnjeni.

Na području Sinja evidentirana su tri događaja tijekom kojih su policijski službenici od maloljetnika oduzeli pirotehnička sredstva, a ukupno su oduzeta 23 pirotehnička sredstva.

Na području Kaštela prekršajno je kažnjen 65-godišnji muškarac zbog korištenja pirotehnike a policijskim službenicima je predano 8 komada pirotehnička sredstva.