Sinoć tijekom večeri od ponavljača prometnih prekršaja oduzeta četiri vozila, danas idu na sud

Nastavkom intenzivne kontrole prometa sinoć su policijski službenici su na području Splita i Kaštela u četiri odvojena događaja, iz prometa isključili četiri vozača koji su uporni ponavljači prometnih prekršaja. Isključeni su iz prometa, uhićeni, dovedeni u policijsku postaju, od njih su oduzeta osobna vozila.

Radi se o ponavljačima prometnih prekršaja, od kojih su dvojici zbog do sada počinjenih prekršaja ukinute i oduzete vozačke dozvole, treći je upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita. Kod jednog od njih je pronađen i oduzet nož. Sva trojica će danas biti privedena na sud kojem će se predložiti da im se odredi zadržavanje. U četvrtom događaju na vozilu marke Audi su bile postavljene ne pripadajuće registarske oznake, vozač je odbio liječnički pregled radi utvrđivanja da li je konzumirao drogu i počinio je još tri prometna prekršaja. Nas muškarcem će se provesti istraživanje.

U protekloj godini policijski službenici su od najupornijih ponavljača prometnih prekršaja oduzeli ukupno 134 vozila (93 osobna vozila, 36 motocikala, 3 mopeda i 2 teretna vozila), a za 202 počinitelja prometnih prekršaja koji su u žurnom postupku odvedeni na sud, sud je izrekao mjeru zadržavanja nakon čega su predani u zatvor.