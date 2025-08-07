"Sinoć smo čuli sirene ispred zgrade": Regionalna zvijezda završila u bolnici, stanje joj sve gore

Poznata srpska pjevačica Vesna Zmijanac (68) nedavno je doživjela zdravstvenu krizu zbog problema sa srcem, zbog čega je hitno hospitalizirana, što je zabrinulo njezine obožavatelje diljem regije.

Dan nakon što je otpuštena iz bolnice, novinari Kurira su posjetili njezin stan na Vračaru, nedaleko od Hrama Svetog Save, gdje Vesna već godinama živi.

Susjedi su otkrili da poznata pjevačica već duže vrijeme vodi bitku sa zdravljem te da posljednjih mjeseci sve više vremena provodi u svojoj kući na planini Bukulja, gdje se, kako kažu, osjeća bolje, prenose 24sata.

'Sinoć smo čuli sirene ispred zgrade'

- Kad je ovdje, uvijek je uz nju jedan mlađi prijatelj i žena koja joj pomaže u kući. Kćer Nikoliju i zeta Relju nismo vidjeli kod nje već neko vrijeme, vjerojatno su na odmoru. Sinoć smo čuli sirene ispred zgrade, ali nismo znali da je Vesni pozlilo. Zadnji put kad sam je vidio, djelovala je iscrpljeno i teško je hodala - ispričao je jedan od susjeda.

Druga susjeda kaže da Vesna uvijek više brine o drugima nego o sebi.

- Nažalost, i dalje puno puši, što joj dodatno pogoršava stanje. Prije je svakodnevno išla na Kalenić pijacu, a sada jedva jednom tjedno, i to uz pomoć. Osim srca, muče je i noge. Na Bukulji se malo oporavi, ali čim se vrati u Beograd i nastavi s nastupima, stanje joj se pogorša - otkrila je zabrinuto.

Jedna prodavačica s tržnice navodno ju je vidjela prošle nedjelje i kaže da Vesna tada nije mogla samostalno hodati.

- Prijateljica ju je pridržavala, a ona se žalila na jake bolove u nogama i probleme sa srcem - rekla je.