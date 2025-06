Sinoć je u sinjskim Alkarskim dvorima otvorena izložba Putovima Stipe Sikirice

Sinoć je pred brojnim posjetiteljima u Gradskoj galeriji Sikirica u Sinju otvorena velika izložba Putovima Stipe Sikirice koja će ostati otvorena sve do 25. kolovoza.

Izložba je rezultat višegodišnjeg istraživačkog projekta mapiranja svih javnih spomenika i spomeničke plastike Stipe Sikirice na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U suradnji s fotografom Milanom Šabićem terenski je dokumentirano stanje 54 spomenika na 29 lokacija – 23 u Hrvatskoj i 6 u Bosni i Hercegovini. Projektom mapiranja nije se evidentirao samo prostorni raspon i tematska raznolikost Sikiričina opusa, već je ujedno dokumentirano i trenutno stanje javnih skulptura, kao i kontekst urbanih i ruralnih sredina u kojima se nalaze.

Ravnateljica galerije, Dragana Modrić prigodom otvorenja istaknula je da je riječ o projektu od iznimne važnosti jer su popisani i dokumentirani gotovo svi javni spomenici čije autorstvo potpisuje Stipe Sikirica, što je ustanovi omogućilo revidiranje i ažuriranje ključnih podataka o mikrolokacijama i stanju u kojima se javne skulpture nalaze. Istaknulo je i da se u procesu mapiranja ustanovilo i da su neke skulpture trajno ili privremeno dislocirane, a čak dvije su bile i otuđene, jer je bronca ipak unosna sekundarna sirovina. Kustosica galerije, Ana Žanko osvrnula se fotografije Milana Šabića i sam proces fotodokumentiranja za koji je naglasila da je bio iznimno zahtjevan jer se radi o fotografiranju in situ, na licu mjesta u okolnostima kakve jesu. – Spomenici i javna plastika često se postavljaju na nelogične i pomalo nepromišljene lokacije, bez promišljanja šireg urbanističkog konteksta, također ni stanje skulptura često nije idealno, tako da je u svemu tome puno vizualnog šuma. Iz svega toga je trebalo izvući maksimum i izbalansirati da bude stilski ujednačno. Milan je u tom smislu odradio izvanredan posao – istaknula je Žanko.

Izložbu je ispred grada Sinja otvorio gradonačelnik grada Sinja Miro Bulj koji je čestitao ustanovi na realizaciji projekta i istaknuo da je umjetnička ostavština Stipe Sikirice bogatstvo i ponos Sinja i cijele Cetinske krajine te kako vjeruje da će Sikiričina vrijedna umjetnička donacija uskoro pronaći i trajni dom. Za kraj je sve prisutne pozdravio Nediljko Sikirica, mlađi brat Stipe Sikirice, koji je prenio pozdrave kipara i cijele obitelji te je izrazio zadovoljstvo radom ustanove i sjajnom realizacijom ovog iznimno značajnog projekta.

Izložba ostaje otvorena cijelo ljeto, a možete je pogledati u radno vrijeme Gradske galerije Sikirica – svakim radnim danom od 9 do 14 sati kroz jutro i od 17 do 20 sati poslijepodne te subotom od 9 do 13 sati. Ulaz je besplatan.