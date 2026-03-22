Sinoć je otvoren peti Split foto salon, donosimo galeriju s otvorenja

Sinoć je u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvoreno peto izdanje međunarodne fotografske manifestacije Split foto salon. Ispred Fotokluba prisutne je pozdravila programska voditeljica Ivana Bošnjak, koja je istaknula kako i ovogodišnje izdanje potvrđuje da Salon iz godine u godinu raste i napreduje, a svake godine izložba finalista/kinja iznjedri neka nova imena i nove, sjajne autore i autorice čije se radove u Fotoklubu nije prethodno imalo priliku vidjeti.

Posjetitelje su pozdravile i izvršne direktorice Salona, Žaklina Antonijević i Brigita Ercegović, a kustosica ovogodišnjeg izdanja i predsjednica stručnog žirija, Leila Topić, predstavila je nagrađene fotografije i autore te čestitala svima na sudjelovanju i Fotoklubu na sjajnoj realizaciji još jednog izdanja. Iz Francuske je na otvorenje u Split stigao član žirija, svjetski poznati fotograf Brice Gelot, koji je također čestitao svim autorima čiji su radovi prošli selekciju, a posebno nagrađenima. Izrazio je svoje oduševljenje Splitom i gostoprimstvom te nadu da će se suradnja s Fotoklubom razviti dalje, kroz neke nove zajedničke projekte. Uz Gelota i Topić, o selekciji ovogodišnjeg salona odlučivala je još Aida Redžepagić, izvršna direktorica Sarajevo Photography Festivala. Zbrojem njihovih pojedinačnih ocjena, formirana je rang lista i 15 najbolje ocijenjenih fotografija iz svake od tri natječajne kategorije uvršteno je na izložbu.

U kategoriji slobodna tema crno-bijelo prvu je nagradu osvojila Marija Kordić za fotografiju Gertruda i moj tata, dojmljiv portret njezina oca i njegove ljubimice, kokoši Gertrude. Druga nagrada pripala je osječkom fotografu Samiru Kurtagiću za fotografiju Paralelni svijet, u kojoj most u magli simbolički dijeli dva prostora, vidljivi i nevidljivi. Treća nagrada otišla je Rajanu Miloševiću za fotografiju Lancuni, minimalistički prizor koji otvara prostor za meditaciju o granici između otkrivenog i skrivenog. Pohvalu je još dobila fotografija Jugo zadarskog fotografa Mladena Radolovića.

U kategoriji slobodna tema u boji prvu je nagradu osvojila Sonja Diklić za fotografiju Last Summer, koju Leila Topić u kustoskom tekstu izdvaja kao rad izgrađen na suptilnoj ravnoteži između simetrije i slučajnosti. Druga nagrada pripala je Tomislavu Petkoviću za fotografiju Beach Ready, koja kontrastom između vedrine turističke ikonografije i pomalo apsurdne situacije u kadru djeluje i kao ironičan komentar turističke svakodnevice. Treća nagrada otišla je Almi Štrkljević Matešan za fotografiju Blue 01, svedenu na gotovo apstraktnu igru tijela i vode. U kategoriji kolor pohvalu je dobila Lucija Drača za fotografiju Prije ručka.

U tematskoj kategoriji svakodnevno prvu je nagradu osvojio Nenad Martić za fotografiju Hommage to T. Dabac, koja uspostavlja zanimljiv dijalog između povijesti fotografije i suvremene svakodnevice. Druga nagrada pripala je Vedranu Sminderovcu za fotografiju Soap Opera, duhovitu i vizualno razigranu interpretaciju običnog čina pranja prozora, dok je treću nagradu osvojio Dražen Tirić za fotografiju Daily Life in Viñales, prizor koji na upečatljiv način spaja udaljeno i egzotično s nečim univerzalno prepoznatljivim i svakodnevnim. Prvonagrađena autorica u kategoriji u boji, Sonja Diklić, u kategoriji svakodnevno osvojila je pohvalu za fotografiju Assessment.

Izložba ostaje otvorena do 20. travnja i može se pogledati u radno vrijeme Fotokluba Split. Peti Split foto salon realiziran je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, a dio je 'Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026.' financiranog sredstvima Zaklade Kultura nova.