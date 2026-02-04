Sinjski osnovnoškolci na Noći muzeja prikazali izložbu 'Dalmatinka – Kako (je) tvornica mijenja(la) grad'

U petak 30. siječnja u Osnovnoj školi Ivana Lovrića, u sklopu manifestacije Noć muzeja, otvorena je izložba „Dalmatinka – Kako (je) tvornica mijenja(la) grad“.

Na izložbi, koja je nastala u suradnji s Gradskom galerijom Sikirica, svoje su radove predstavili članovi izvannastavne aktivnosti Mladi planinari „Leteći medvjedići“, pod stručnim vodstvom učitelja Rozane Ivković-Ćurić, Anđele Tomašević, Nene Kekez Grubiša, Jure Poljaka te školske pedagoginje Ivane Katić.

Na otvaranju izložbe, prisutne je pozdravila učiteljica Rozana Ivković-Ćurić te se zahvalila svima koji su pomogli u realizaciji projekta kao i Centru izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije koji već treću godinu zaredom prepoznaje ideje, trud i zalaganje članova izvannastavne aktivnosti „Leteći medvjedići“ te kontinuirano pruža podršku radu s darovitim učenicima.

Zatim se okupljenima obratila ravnateljica Gradske galerije Sikirica dr. sc. Dragana Modrić:

„Veliko mi je zadovoljstvo već drugu godinu surađivati s učiteljima Osnovne škole Ivana Lovrića koji nesebično odvajaju svoje slobodno vrijeme planinareći sa svojim učenicima te ih poučavaju o prirodnoj i kulturnoj baštini Republike Hrvatske. Posebno me raduje što su ove godine za temu projekta odabrali Dalmatinku koja je ostavila neizbrisiv trag na urbanističkom razvoju grada Sinja, opismenjivanju stanovništva i emancipaciji žena“.

Budući da je projekt financiran sredstvima županijskog Centra izvrsnosti, kao predstavnik ustanove prisutnima se obratio i Toni Jagnjić.

„Ponosni smo što možemo podržati ovakve projekte koji potiču kreativnost, istraživački duh i povezivanje mladih s lokalnom zajednicom“, rekao je Jagnjić.

Prisutnima se obratio i ravnatelj Osnovne škole Ivana Lovrića Vranko Perković istaknuvši važnost Dalmatinke za razvoj grada, ali i značaj sudjelovanja učenika i učitelja u manifestaciji Noć muzeja.

„Sudjelovanjem u Noći muzeja naša se škola dodatno povezuje s lokalnom zajednicom, roditeljima i kulturnim institucijama. Time stvaramo pozitivno okruženje u kojem se kultura doživljava kao dio svakodnevnog života“, poručio je ravnatelj.

Završna riječ pripala je sinjskom gradonačelniku Miru Bulju koji se na emotivan način prisjetio rada tvornice konca Dalmatinka koja je ostavila neizbrisiv trag na izgled grada Sinja, ali i na život njegovih stanovnika. Naglasio je kako je naša obveza čuvati tu vrijednu baštinu i prenositi je na mlađe generacije.

Posjetitelji su se složili s riječima koje su čuli na otvaranju izložbe, ali su još više uživali u samoj izložbi te nisu krili koliko su iznenađeni kvalitetom izložbe, dječjom darovitošću te kreativnim načinima na koje je prikazana povijest Dalmatinke - društvenim igrama, maketama i ispisima na 3D pisaču.

Vjerujemo da će se za kreativnost ovih učenika još čuti, a svim posjetiteljima hvala na posjetu.