Šinjorina iz Makarske bušila gume, oštetila nekoliko automobila

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičene je podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu

Policijski službenici Policijske postaje Makarska dovršili su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakinjom, provedeno  zbog sumnje da je počinila više kaznenih djela Oštećenje tuđe stvari  čl. 235. KZ-a RH

Provedenim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičena u studenome 2024. te ponovno početkom listopada 2025. godine, na području Makarske, oštetila više osobnih vozila bušenjem pneumatika uporabom oštrog predmeta. U prvom slučaju, 15. studenoga 2024., oštećena su tri vozila, dok je u drugom slučaju, 1. listopada 2025., oštećeno još četiri vozila

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičene je podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.

