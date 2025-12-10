Sinjanka imala 105 grama speeda u kući. Uhićena je

Policijski službenici Policijske postaje Sinj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakinjom zbog sumnje da je počinila kazneno djelo Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 2. Kaznenog zakona.

Tijekom postupanja policijskih službenika iz kuće koju koristi u okolici Sinja oduzeto je 105,4 grama amfetamina.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičena će uz kaznenu prijavu biti predana pritvorskom nadzorniku.