Sinjanka Anamarija Mamić europska prvakinja u bench pressu

Na Europskom prvenstvu u bench pressu (2025 European Classic and Equipped Bench Press Championships) koje se upravo održava Malti 22.-28.9., sudjeluje i Hrvatska bench press reprezentacija.

Sinjanka Anamarija Mamić se natjecala u kategoriji kadetkinja do 57 kg. Sa najuspješnijim pokušajem od 85 kg postala je europska prvakinja u svojoj kategoriji.

Posebno emotivan trenutak je bio kada je na dodjeli medalja u čast pobjednice svirala hrvatska himna.

Anamarija je uz to ostvarila i povijesni uspjeh kao prva natjecateljica iz Hrvatske koja se ikad plasirala u top 3 natjecateljice u apsolutnom poretku u bench pressu.

Zauzela je drugo mjesto u poretku 18 natjecateljica kadetkinja.

Našu zemlju na ovom natjecanju u ime Hrvatskog powerlifting saveza predstavljaju četiri natjecateljice i dva natjecatelja. Vode ih tri trenera bench press reprezentacije među kojima je glavni trener Mate Maleš.