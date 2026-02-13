Close Menu

Sinj večeras miriše na tripice. Okupili se brojni kuhari, a atrakcija je Mijo sa Hvara

Kuhari su stigli sa svih strana Hrvatske, a iz Hvara je došao popularni Mijo iz Garifula

Sinj je večeras još jednom bio središte dobre spize i karnevalskog raspoloženja – u velikom šatoru na Trgu dr. Franje Tuđmana održana je rekordna Tripicijada u sklopu manifestacije Krnjevalski dani, a ovogodišnje izdanje nadmašilo je sva očekivanja.

Čak 30 ekipa, što je maksimalan broj sudionika, natjecalo se u pripremi tripica, čime je oboren dosadašnji rekord. Interes je bio toliko velik da je 17 prijavljenih ekipa ostalo “ispod crte” – ne zbog nedostatka volje, već zbog ograničenog prostora u šatoru. Ova brojka najbolje govori koliko je manifestacija prirasla srcima Sinjana i njihovih gostiju.

Uz domaće meštre i meštrovice od kužine, u Sinj su stigli i gosti s Hvara, iz Slavonije te susjedne Bosne i Hercegovine, potvrđujući kako Tripicijada odavno nadilazi lokalne okvire i prerasta u pravi gastronomski magnet.

Kako raste konkurencija, raste i razina stručnosti. Organizator, Grad Sinj, ove je godine okupio pravi mali “all-star” kulinarski žiri. O najboljim tripicama odlučivali su Bajso Tomaš iz Krila Jesenice, dugogodišnji sinjski kuhar Petar Bračulj, Stipe Ivišić, ravnatelj Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića, te Ivan Perić, Sinjanin s adresom u Trogiru.

Mirisi tradicionalnog jela širili su se gradom, a svaka je ekipa u svoje teće unijela dio obiteljske tradicije i poneku tajnu koju, kako kažu, ne otkrivaju ni najbližima. Publika je imala priliku kušati različite varijacije ovog omiljenog specijaliteta, dok je večer protekla u znaku druženja, pjesme i dobre atmosfere.

Rekordna posjećenost i velik broj prijavljenih ekipa potvrđuju da Tripicijada iz godine u godinu raste, učvršćujući svoje mjesto kao jedan od najvažnijih i najposjećenijih zimskih događaja u Sinju.

Pobjednik ovogodišnje tripicijade je ekipa DREAM TEAM - firma Ž&T.

