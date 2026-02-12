Sinj sutra miriše na tripice: Sve je spremno za Tripicijadu

Sinj će i ove godine biti u znaku dobro poznatog mirisa domaće spize jer nas sutra, u sklopu Krnjevalskih dana, očekuje Tripicijada 2026., gastronomski spektakl koji se s pravom ubraja među najomiljenije sinjske fešte.

Organizator manifestacije je Grad Sinj, a gradonačelnik Miro Bulj dao je punu podršku ovoj dugogodišnjoj sinjskoj tradiciji gdje je interes nikad veći, a natjecateljski duh življi nego ikad.

Ove godine Tripicijada obara rekorde. Natjecat će se maksimalnih 30 ekipa, što potvrđuje koliko je ova manifestacija prirasla srcima Sinjana i njihovih gostiju. Interes je bio toliko velik da je čak 17 ekipa ostalo ispod crte i to ne zbog nedostatka volje, već zbog ograničenog prostora.

Osim domaćih, svoj dolazak najavili su i gosti sa Hvara, iz Slavonije te susjedne Bosne i Hercegovine, čime Tripicijada još jednom dokazuje da je daleko više od lokalnog događaja, a s godinama je postala pravi gastro magnet.

Kako je rasla konkurencija, tako je porasla i razina stručnosti. Organizator je Grad Sinj ove godine okupili pravi mali „all-star“ kulinarski žiri: Bajso Tomaš (Krilo Jesenice), Petar Bračulj, dugogodišnji sinjski kuhar, Stipe Ivišić, ravnatelj SSŠ bana Josipa Jelačića i Ivan Perić, Sinjanin nastanjen u Trogiru

„Ekipe će morati zavratiti rukave“, poručuju organizatori. „Žiri je ozbiljan, a konkurencija žestoka.“

Ove godine izazov ide korak dalje. Umjesto unaprijed pripremljenih tripica, ekipe će dobiti četiri kilograma sirovih tripica, ukupno čak 120 kilograma, što će natjecanje učiniti još zanimljivijim, ali i zahtjevnijim.

Natjecatelji će ih morati sami „istrickati“, pripremiti i skuhati u vremenu od 1 sat i 45 minuta do 2 sata.

Okupljanje ekipa: do 15:30

Start kuhanja: 16:00

Proglašenje pobjednika: između 19:00 i 19:30

Sponzori ni ove godine nisu zakazali, pripremljene su atraktivne nagrade koje će motivirati ekipe da daju svoj maksimum. A za dobru zabavu pobrinut će se sinjski DJ i Duo Thunder, pa će atmosfera u šatoru na Trgu dr. Franje Tuđmana tradicionalno biti na razini.

Organizatori najavljuju i posebne nagrade za najraspjevaniju ekipu jer Tripicijada nije samo kuhanje, nego i druženje, šala, pjesma i dobro raspoloženje.

Miris domaće spize, 30 ekipa željnih pobjede, pojačani žiri, bogate nagrade i odlična zabava – sve to Sinj očekuje na još jednoj legendarnoj Tripicijadi.

Dođite, podržite svoje favorite i uživajte u najboljoj gastronomiji Cetinske krajine. Jer kad Sinj kuha tripice – zna se da slijedi pravi spektakl.

Gastro majstori, pripremite kuhače, ali i živce!