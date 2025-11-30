Close Menu

Sinj službeno ušao u blagdansko razdoblje koncertom Mladena Grdovića

Na punom Trgu dr. Franje Tuđmana nastupio je Mladen Grdović, koji je publiku oduševio svojim nezaboravnim hitovima i stvorio atmosferu za pamćenje

Sinoć je Sinj službeno ušao u blagdansko razdoblje, paljenjem prve adventske svijeće označen je početak Adventa, a večer je obilježila prava glazbena poslastica.

Na punom Trgu dr. Franje Tuđmana nastupio je Mladen Grdović, koji je publiku oduševio svojim nezaboravnim hitovima i stvorio atmosferu za pamćenje. Na koncertu je bio i gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, koji je zajedno s građanima uživao u glazbi i blagdanskom ozračju.

Uz svečano paljenje svijeće, otvoreno je klizalište, a posjetitelji su mogli uživati i u adventskim kućicama koje nude bogatu ponudu – od mirisnog kuhanog vina, do domaćih uštipaka i slasnih fritula.

Sljedeća subota donosi bogat program i veliki koncert Zlatka Pejakovića. Ne propustite priliku za još jednu nezaboravnu večer u srcu Sinja.

