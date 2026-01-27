Sinj: Ponavljač vozio prije stjecanja prava na upravljanje, odbio testiranje na droge

Policijski službenici su jučer, 26. siječnja 2026.godine, oko 14,00 sati u Sinju, zaustavili vozilo kojim je upravljao 34-godišnjak za kojeg su policijski službenici utvrdili da upravlja vozilom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, odnosno nije položio vozači ispit za upravljanje vozilom bilo koje kategorije.

Vozač je odbio se podvrgnuti ispitivanju radi utvrđivanja prisustva u organizmu droga, koje utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilom, a potom, po potrebi odbio je vađenje krvi i uzimanje urina ili liječnički pregled u zdravstvenoj ustanovi.

Također, policijski službenici su utvrdili da posjeduje manju količinu droge konoplje koja je od njega oduzeta.

Uhićen je i odveden na sud jer je do sada evidentiran kao počinitelj prometnih prekršaja. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanja i izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, a konačna odluka o sankcijama će biti donesena naknadno.