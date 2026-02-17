Sinj: Ponavljač prometnih prekršaja ponovno vozio pod zabranom

U ponedjeljak, 16. veljače 2026. godine u 00,40 sati u gradu Sinju policijski službenici su postupali prema 29-godišnjem vozaču, ponavljaču prometnih prekršaja koji je upravljao vozilom za vrijeme dok su mu na snazi tri izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Vozio je unatoč tome unatoč tome što mu je vozačka dozvola poništena zbog negativnih bodova. S obzirom na to da se radi o ponavljaču koji je do sada dva puta prijavljivan za prekršaje u cestovnom prometu, uhićen je i uz optužni prijedlog odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana. Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti će donijeti naknadno.