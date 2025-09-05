Sinj osigurao besplatan prijevoz za sve srednjoškolce s područja Grada Sinja

Odlukom gradonačelnika Grada Sinja Mira Bulja svi učenici srednjih škola, koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, i koji na temelju Odluke Vlade RH (NN 108/25), imaju pravo na subvenciju troškova prijevoza autobusom do visine od 75 posto cijene vozne karte, i ove će godine imati pravo na 100 posto subvencioniranje prijevoza autobusom u međumjesnom prijevozu na relaciji Sinj – Split i mjesnom prijevozu na području Grada Sinja, u razdoblju od 8. rujna do 23. prosinca 2025. godine.

Subvenciju razlike od 25 posto cijene vozne karte, osigurat će Grad Sinj i odabrani prijevoznik (Promet Sinj d.o.o., Litre tours d.o.o.).

Osim ove mjere, podsjećamo Grad Sinj će osigurati financiranje prijevoza u 100 postotnom iznosu svim učenicima koji nisu obuhvaćeni Odlukom Vlade RH, jer im je udaljenost od mjesta prebivališta do škole manja od 5 kilometara kao i one učenike koji žive u udaljenijim naseljima.

Obrazac za prijevoz učenika može se preuzeti na službenim stranicama Grada Sinja ili kod odabranog Prijevoznika.