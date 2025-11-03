Sinj organizira odlazak na pogreb Jean-Michela Nicoliera, evo kako se možete prijaviti

U znak dubokog poštovanja prema Francuzu Jean-Michelu Nicolieru, pripadniku HOS-a i heroju Vukovara, Grad Sinj organizira odlazak na njegov posljednji ispraćaj u Vukovar.

Pogreb će se održati u četvrtak, 6. studenoga 2025. godine, u 13 sati, na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

Jean-Michel Nicolier, rođen u Francuskoj, došao je u Hrvatsku 1991. godine kao dvedesetpetogodišnjak vođen idealima pravde i slobode. Pridružio se braniteljima Vukovara, gdje je mučki ubijen u pokolju na Ovčari. Njegovi posmrtni ostatci pronađeni su tek nakon 34 godine, krajem rujna ove godine.

Nije bio Hrvat po rođenju, ali jest po srcu. Njegova žrtva obvezuje nas da ga nikada ne zaboravimo.

Gradonačelnik Miro Bulj poziva građane Sinja koji su u mogućnosti da se pridruže organiziranom odlasku u Grad heroj, kako bismo zajedno odali počast ovom velikom čovjeku, heroju Vukovara, koji je, kao mladić iz druge države, došao braniti hrvatsku slobodu i dao život za našu domovinu.

Prijave se vrše do srijede, 5. studenoga 2025. godine, do 14 sati, i to:

osobnim dolaskom,

putem e-maila: gordana.kekez@sinj.hr,

telefonom: 021/708-600.

Autobus polazi u srijedu, 5. studenoga 2025., u 24:00 sata (ponoć) s autobusnog kolodvora u Sinju.