Sinj od subote postaje čarolija: Mladen Grdović otvara Advent, a evo i detaljnog programa

Sinj od subote, 29. studenoga, postaje središte adventske čarolije. Advent započinje paljenjem prve adventske svijeće na sinjskoj Pijaci u 18 sati, uz nastup Sinjskih mažoretkinja i bogat kulturni program. Prije toga, u Palacini počinju kreativne božićne radionice za djecu i odrasle.

Prvu svijeću će uz gradonačelnika Mira Bulja i gvardijana Bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske fra Marinka Vukmana zapaliti članovi udruge Sinjski ferali, SRMA, Cjelovit život, Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata RH te učenici i profesori Tehničke industrijske škole Ruđera Boškovića u Sinju.

Vrhunac večeri bit će koncert Mladena Grdovića na Trgu dr. Franje Tuđmana od 20 sati i 30 minuta. Jedan od najpoznatijih izvođača zabavne glazbe u Hrvatskoj, Grdović je sinonim za veselje i pjesmu koja okuplja ljude. Njegovi bezvremenski hitovi poput „Dalmatinac sam“, „Nije u šoldima sve“ i „Evo mene moji ljudi“ garantiraju atmosferu punu emocija i dobre zabave, savršen početak adventske čarolije u Sinju.

Tijekom prosinca bit će niz zanimljivih događanja, a poseban kulturni doživljaj donosi koncert Ansambla Lado u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske. Nacionalni profesionalni folklorni ansambl poznat po očuvanju hrvatske tradicijske glazbe i plesa nastupit će u organizaciji Franjevačke klasične gimnazije Sinj. Koncert donosi jedinstveni doživljaj božićnih napjeva i tradicijskih pjesama u sakralnom ambijentu. Koncert će se održati u subotu, 13. prosinca 2025.

Advent u Sinju traje od 29. studenoga do 7. siječnja i donosi vrhunske koncerte:

6. prosinca – Zlatko Pejaković

13. prosinca – Lidija Bačić – Lile

23. prosinca – Dalmatino – Božićni koncert

24. prosinca – Teo Grčić i bend na Badnjak

31.prosinca/1.siječanj – Doček Nove godine uz Hrvatske ruže i Ljutu Kuću

Uz glazbu, Advent obogaćuju kazališna predstava Portret Wally Neuzil, lutkarsko-glazbeni Orašar, kreativne radionice, izložbe i uprizorenje Badnje večeri u izvedbi KUD-a Cetina. Najmlađe očekuju pričaonice bajki, božićno koledanje, konjička karavana Djeda Božićnjaka i veseli dječji doček Nove godine 31. prosinca.