Sinj obilježio Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima: "Krv i patnja hrvatskog naroda ne smiju biti zaboravljene"

U organizaciji Grada Sinja jutros je paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca obilježen Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima.

Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima – nacizma, fašizma i komunizma obilježava se 23. kolovoza kao spomendan u Republici Hrvatskoj i europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih diktatura u Europi u 20. stoljeću.

Program obilježavanja u Sinju počeo je jutros u 9 sati ispred Središnjeg križa na groblju Sv. Frane, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak pijeteta prema svim nevinim žrtvama. U ime Grada Sinja vijence su položili gradonačelnik Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta, predsjednica Gradskog vijeća Grada Sinja Marija Gaurina, predstavnici Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – Sinj te stranke Most.

Prigodni govor održao je gradonačelnik Miro Bulj, koji je istaknuo važnost obilježavanja ovoga dana.

“Fašistički, nacistički, a i komunistički – svi ti režimi su prošli kroz hrvatski narod, koji ih je itekako osjetio. Krv, bol i patnja našeg hrvatskog naroda je prevelika. Još uvijek imamo neistraženih jama, ljudi koji su zaboravljeni, pogotovo iz doba komunizma. Sve komunističke države imale su manje žrtva od hrvatskog naroda. Hrvatski narod je bio proganjan. Na današnji dan, kojeg je proglasilo Europsko vijeće, sjećamo se žrtava svih totalitarnih režima, na dan sporazuma između Hitlerove Njemačke i Staljinovog komunističkog Sovjetskog saveza. Zato je na nama, poglavito na nama generaciji koja je imala čast biti u Domovinskom ratu i osloboditi hrvatski narod, da nikada te žrtve ne zaboravimo. Oni su plamen, oni su temelj današnje moderne Hrvatske i s ponosom i sjetom moramo ih se prisjećati i na njihovoj žrtvi graditi budućnost, jer njihova krv nije bila uzaludna. Neka počivaju u miru i neka im je vječna slava i hvala“, istaknuo je gradonačelnik Bulj.

Misu odrješenja pred Središnjim križem predvodio je župni vikar u Župi Čudotvorne Gospe Sinjske fra Marko Pudar.