Sinj je cilj prve etape utrke CRO Race

U zgradi Palacina u Sinju danas je održana konferencija za medije ususret najvažnijoj biciklističkoj utrci u Hrvatskoj – CRO Raceu, čiji će cilj prve etape vožnje biti u Sinju.

Osmo izdanje međunarodne biciklističke utrke CRO Race održat će se od 26. rujna do 1. listopada 2023. te će ugostiti dvadeset biciklističkih timova iz Europe, Azije, Amerike i Australije. U sklopu šest etapa biciklisti će, na trasi od gotovo 1.000 kilometara koja tradicionalno spaja primorje s kontinentom, proći kroz osam županija i Grad Zagreb te obuhvatiti kako već poznate, tako i potpuno nove destinacije.

CRO Race poseban je po tome što Hrvatsku pretvara u sportsku arenu jer utrka prolazi kroz svakodnevne životne koridore, ulazeći u gradove, prolazeći kroz sela, nacionalne parkove, parkove prirode, pokazujući ono najbolje od mora i kontinenta. Utrka se odvija na hrvatskim cestama, otvorena je za publiku, a dodatno je uzbuđenje za gledatelje bliski kontakt s natjecateljima. To je specifičnost ovakvih događanja, koji osim sportske izvrsnosti Hrvatskoj donose još jednu važnu vrijednost – promociju zemlje kao poželjne turističke destinacije, a naglašava se i njen ogroman potencijal u sferi cikloturizma

"Ova utrka povećat će značaj i vidljivost grada Sinja. Ove godine cilj CRO Racea je u Sinju, što će uvelike doprinijeti promociji Grada Sinja. U Sinju će biti i fotografi i snimatelji, utrku će emitirati televizijske kuće u 190 zemalja svijeta. Bit će to prilika da predstavimo ljepote našeg kraja, kulturnu baštinu, sportske i turističke sadržaje. Imat ćemo priliku prezentirati Alku, Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske, Hipodrom, Aerodrom, Cetinu, planine i sve ljepote našega kraja. Imamo izniman turistički potencijal i to ćemo napokon uspjeti prikazati svijetu, a zbog toga sam iznimno ponosan. Očekujem da ćemo svi u Sinju počevši od udruga, škola, javnih službi i svih vas građana biti dobri domaćini, a sve u cilju promocije našega grada koji je jedinstven i poseban", rekao je sinjski gradonačelnik Miro Bulj.

Prva ovogodišnja etapa utrke vozit će se na relaciji Primošten – Sinj, a zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta nije krio zadovoljstvo što je Sinj destinacija kojoj se svi vraćaju.

"Prošle godine Sinj je bio izvrstan domaćin starta treće etape, a slobodno možemo reći da je zbog lokacije, brojnih posjetitelja i organizatora bio najljepši prošlogodišnji start, a ove godine idemo korak naprijed i zasigurno ćemo imati i najljepši cilj. Vjerujem da ćemo iskoristiti naš potencijal za promociju turizma. Sinj je u pripremi izrade nekoliko biciklističkih staza od kojih najavljujem, za sada najatraktivniju, Camino Dalmatia bike koja će prolaziti kroz Sinj, a gradit će se po uzoru na Španjolsku i Put Svetoga Jakova. Ovdje smo odlučili proširiti stazu i povezati je s našim Svetištem. Trasa bi obuhvatila Karagušu, Lučane, Baraći, Zelovo, Peruća i prema sinjskom polju. To je tek jedan od planiranih staza. U tijeku je javna nabava za dovršetak biciklističke staze i nogostupa prema Piketu. Nastavit ćemo tu biciklističku stazu prema Piketu. Ovo je prilika da pošaljemo jednu divnu sliku Sinja i cijele Cetinske krajine", izjavio je Denis Bobeta, dogradonačelnik Sinja i pozvao je sve zainteresirane sugrađane da se pridruže i pomognu u sigurnosnom dijelu kako bi se CRO Race održao na najvišoj razini.

I ove će godine u ukupno više od tisuću kilometara, koje će biciklisti odvoziti natječući se za pobjednika CRO Racea, gledatelji diljem svijeta imati priliku vidjeti neke od najljepših dijelova naše države jer se utrka prikazuje na šest kontinenata, u više od 190 država.

CRO Race ne samo da značajno potiče biciklizam kao sport, već kroz naglašavanje prirodnih ljepota i kulturne baštine predstavlja Hrvatsku i pozicionira je kao jednu od najatraktivnijih cikloturističkih destinacija u svijetu. Zahvaljujući tome, brojni su gradovi i općine postali neizbježne postaje na putu onih koji prakticiraju aktivan odmor, a nemali je i broj onih koji su svoje slobodno vrijeme počeli prilagođavati prema datumu utrke. „Ne postoji bolja turistička razglednica od one koju pošalje gost koji svoju znatiželjnu narav zadovolji kroz proizvode i usluge destinacije koju posjeti i iznova joj se vrati“, rekao je Vladimir Miholjević, direktor utrke i dodao: „Biciklizam je sport koji kroz televizijski prijenos može držati fokus na biciklizmu, a uz to možemo promovirati ljepote našeg kraja. Tako je ovo prilika da povežemo sport, sve kulturne znamenitosti, prekrasnu prirodu Cetinskoga kraja i turističke potencijale Grada Sinja te ih prikažemo svijetu. Povezat ćemo Primošten i Sinj preko Klisa, Dicma pa ćemo doći do Alkarskog trkališta i imat ćemo posljednjih 18 kilometara preko Hrvaca uz rijeku Cetinu i nazad na Alkarsko trkalište, gdje ćemo obući lidersku majicu pobjedniku prve etape CRO race utrke."

Sportski dio utrke i ove će godine biti na visokoj razini, s očekivanim nastupima nekoliko najboljih svjetskih timova iz UCI World Teams i ProTeams kategorija. Ujedno je i uvrštavanje utrke u UCI-jev kalendar i rang kvalifikacije utrke 2.1. najbolja afirmacija statusa kojeg CRO Race ima u biciklističkom svijetu. Dovoljno se samo osvrnuti na listu momčadi koja je jednako impresivna kao i prethodnih godina. Primjerice, BAHRAIN VICTORIOUS, INEOS GRENADIERS, LIDL-TREK, TEAM DSM, TEAM JAYCO ALULA i UAE TEAM EMIRATES, samo su neki od najboljih svjetskih timova koji su potvrdili svoj dolazak. Ovakav sastav uvelike podsjeća na to zašto je svih ovih godina borba za pobjedu bila toliko snažna. Govoreći o pojedinim imenima, na dosadašnjim izdanjima utrke sudjelovali su afirmirani i ljubiteljima biciklizma dobro poznati asevi, poput Marka Cavendisha, Vincenza Nibalija, Adama Yatesa, Jonasa Vingegaarda i Primoža Rogliča.

Organizator utrke je Top Sport Events, tvrtka koja kontinuirano održava visoki standard kvalitete i čini ovaj projekt prepoznatljivim i afirmiranim sportskim spektaklom. Potrebno je naglasiti i jednako snažan turistički potencijal kojeg utrka ostvaruje, što će Gradu Sinju podignuti vidljivost u svjetskim okvirima.

Konferenciji je nazočio i predstavnik Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stella i direktorica Turističke zajednice Grada Sinja Monika Vrgoč.