Sinj domaćin susreta obitelji nestalih i poginulih branitelja i civilnih stradalnika

Grad Sinj će od 29. kolovoza do 1. rujna 2025. godine biti domaćin posebnog susreta članova obitelji nestalih i poginulih hrvatskih branitelja te civilnih žrtava Domovinskog rata. Događaj se održava povodom Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodnog dana nestalih osoba, u organizaciji Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja (SUOZNHB).

Uz Savez, kao partneri sudjeluju Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata i Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, uz snažnu potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, Grada Sinja i Splitsko-dalmatinske županije.

Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja okuplja članove i udruge iz cijele Hrvatske. Kao krovna organizacija već desetljećima predano radi na očuvanju sjećanja, traganju za istinom i pružanju podrške obiteljima nestalih. Kroz suradnju s domaćim i međunarodnim institucijama aktivno sudjeluje u identifikaciji i pronalasku nestalih, naglašavajući misiju utemeljenu na jednom ključnom pitanju: „Gdje su naši najmiliji?“

Program započinje u petak, 29. kolovoza, u Veteranskom centru Sinj, gdje će se održati tribina pod nazivom „Pravo nestalih na identitet – pravo obitelji na istinu“. Bit će to prilika za dijalog, razmjenu iskustava i nastavak borbe za pravdu i istinu.

Subotnji program: pijetet i zajedništvo

Subota, 30. kolovoza, rezervirana je za niz svečanih događanja u središtu Sinja:

Polaganje vijenaca kod Spomen obilježja poginulim braniteljima,

kod Spomen obilježja poginulim braniteljima, Odavanje počasti prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu,

Obilazak Spomen sobe branitelja Sinja i Cetinskog kraja ,

, Svečana misa u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske,

u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske, Posjet Muzeju Sinjske alke i svečani program u Alkarskim dvorima.

Tijekom dana, na Trgu kralja Tomislava (Pijaca) bit će postavljena promotivno-izložbena instalacija Saveza udruga, uz prezentaciju rada i opreme Ureda za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja.

Nedjelja u znaku vjere i sjećanja

Nedjeljni program obuhvaća svete mise u Bazilici Gospe Sinjske, obilazak Bazilike i Samostanske zbirke, a poslijepodne je planiran izlet na izvor rijeke Rude ili u Žnjan.

Ovaj trodnevni program, prožet pijetetom i zajedništvom, završava u ponedjeljak, 1. rujna, kada će se sudionici oprostiti od Sinja.

Organizatori pozivaju sve građane, branitelje i obitelji da se pridruže ovom dostojanstvenom obilježavanju, kako bi se zajedno odalo poštovanje onima koji su nestali – ali nikada nisu zaboravljeni.