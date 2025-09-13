Close Menu

Sinj domaćin cilja prve etape jubilarnog CRO Racea

Utrka prolazi kroz gradove i općine Cetinske krajine, pa se očekuje i aktivno sudjelovanje Trilja, Hrvaca i Vrlike

Grad Sinj ugostit će 30. rujna 2025. cilj prve etape jubilarnog 10. izdanja međunarodne biciklističke utrke CRO Race, koja se vozi od 30. rujna do 6. listopada.

Prva etapa starta u Splitu, a peloton će proći slikovitom rutom kroz Omiš, Gata, Nova Sela, Trilj, Košute, Turjake, Brnaze, Pijacu, Vrliku, Garjak, oko jezera Peruća, Dabar, Bajagić, Han i Gornje Glavice. Kao i lani, ciljna ravnina bit će u Splitskoj ulici pored Alkarskog trkališta.

Povodom organizacije utrke u Gradskoj vijećnici Sinja održan je koordinacijski sastanak na kojem su, uz predstavnike Grada i organizatora CRO Racea, sudjelovali i predstavnici Policijske postaje Sinj, VIOCK-a, Hrvatskih cesta, Županijskih cesta, DVD-a Hrvace, Turističke zajednice Grada Sinja, Čistoće Cetinske krajine i HGSS-a Split. Razmatrane su tehničke i logističke pojedinosti starta i cilja etape te sudjelovanje lokalnih službi u osiguranju trase.

CRO Race, poznat kao jedan od najprestižnijih sportskih događaja u Hrvatskoj, snažno doprinosi promociji turizma i cikloturizma, a Sinj se ovim domaćinstvom ponovno potvrđuje kao važna točka na sportskoj karti zemlje.

