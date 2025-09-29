Sinj dočekuje više od 150 biciklista iz cijelog svijeta – utrka završava na Alkarskom trkalištu

Grad Sinj će u utorak, 30. rujna 2025. godine, biti domaćin cilja prve etape međunarodne biciklističke utrke CRO Race, koja se održava od 30. rujna do 5. listopada. Utrka starta u Splitu, a biciklisti će voziti trasom kroz Podstranu, Omiš, Gatima, Trilj, Brnaze i Sinj, gdje će se voziti dva kruga kroz grad i okolna naselja. Cilj utrke je na Alkarskom trkalištu.

Na prometnicama kojima se kreće utrka, u razdoblju od 10.30 do 16.30 sati bit će na snazi privremena regulacija prometa. Promet će se odvijati usporeno u smjeru kretanja biciklista, uz povremena zatvaranja cesta i zabranu parkiranja u zonama starta i cilja. Promet će nadzirati djelatnici MUP-a i organizatori utrke.

Predviđena satnica prolaska biciklista:

Brnaze – oko 13.20 sati

Ulazak u Sinj – oko 13.30 sati

Karakašica – Suhač – Čitluk – Lučane – Hrvace – Potravlje – Vrlika – Bitelić – Panj – Obrovac Sinjski – od 13.35 do 14.00 sati

Povratak preko Glavica – oko 15.10 sati

Ulazak u centar Sinja – oko 15.15 sati

Cilj utrke na Alkarskom trkalištu – oko 15.20 sati

Pozivamo sve građane, vozače i prijevoznike da pravovremeno planiraju svoje rute i vožnje, koriste alternativne pravce te poštuju upute prometne policije i redara na terenu. Posebna pažnja preporučuje se autoprijevoznicima, zbog mogućih preusmjeravanja autobusnih linija.

Grad Sinj poziva sve građane da se pridruže utrci na dionicama gdje je to moguće, kako bi zajedno pozdravili dolazak više od 150 biciklista iz cijelog svijeta. CRO Race je prilika da Sinj zasja na međunarodnoj sceni, a svi posjetitelji i gledatelji mogu uživati u vrhunskom sportskom događaju i atmosferi koju donosi ovaj spektakl.