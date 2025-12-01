Sinj daje do 9.955 € za kupnju ili gradnju doma: Otvoren javni poziv za program „OSTANI TU“

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o objavi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa „OSTANI TU“.

Cilj programa je stvoriti uvjete za ostanak i doseljavanje mladih obitelji i samaca u Sinj, potaknuti demografsku obnovu i povećati broj stanovnika.

Program obuhvaća četiri mjere:

Mjera 1: Sufinanciranje troškova ishođenja akata o građenju – do 2.655,00 €.

Mjera 2: Sufinanciranje kupnje građevinskog zemljišta – 25% cijene, maksimalno 9.955,00 €.

Mjera 3: Sufinanciranje kupnje, izgradnje ili dovršetka stambenog objekta – do 9.955,00 €.

Mjera 4: Sufinanciranje priključka na komunalnu infrastrukturu – do 2.655,00 €.

Mjere se mogu kombinirati do ukupnog iznosa od 9.955,00 € ili 25% kupoprodajne cijene.

Pravo na prijavu imaju mlade obitelji i samci do 45 godina koji nemaju dugovanja prema Gradu Sinju i kupuju, grade ili dovršavaju nekretninu na području Grada.

Javni poziv otvoren je od 1. do 31. prosinca 2025. godine.

Prijave se podnose poštom ili osobno na adresu: Grad Sinj, Ured Grada, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, u zatvorenoj kuverti s naznakom mjere.

Detalji i obrasci dostupni su na www.sinj.hr ili na telefon 021/708-630.