Sinj će i ove godine biti domaćin jedne od najprestižnijih sportskih manifestacija u Hrvatskoj – CRO Race!

Već tradicionalno, Sinj je prepoznat kao jedan od najboljih domaćina i organizatora trase, a svake godine dobivamo brojne pohvale za profesionalnost, gostoljubivost i entuzijazam.

Koordinator Ante Cvitković, koji ovu ulogu obnaša već četiri godine, poručuje:

„Uvijek se veselimo CRO Raceu jer znamo da je to događaj koji stavlja naš grad u središte pozornosti i daje nam priliku pokazati koliko dobro možemo organizirati velike događaje.“

Sudjelovanje u organizaciji traje između sat i pol do dva, a svi koji se odazovu primit će naknadu od 25 € ili, po želji, dvije službene CRO Race majice (vrijednosti 13 € svaka).

Pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe u ovu sportsku priču i pomognu u realizaciji prve etape CRO Racea u Sinju!“.

Za prijave i dodatne informacije javite se pozivom ili porukom na broj: 095 8333 656 – Ante Cvitković