Sinj bio domaćin natjecanja iz električnih instalacija: Učenik TŠ Ruđera Boškovića treći u jakoj konkurenciji

Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju treću godinu zaredom bila je domaćin međužupanijskog izlučnog natjecanja u disciplini Električne instalacije, održanog 2. ožujka 2026. godine.

Na natjecanju je sudjelovalo osam škola, a u konkurenciji najboljih mladih elektroinstalatera istaknuo se Nikola Bajić, učenik 3.D razreda sinjske škole, koji je osvojio visoko treće mjesto.

Ravnateljica škole Marica Barać istaknula je kako je školi veliko zadovoljstvo što je ponovno dobila povjerenje za organizaciju ovog natjecanja. Naglasila je da ovakvi događaji učenicima pružaju priliku da pokažu svoje znanje i vještine u uvjetima koji simuliraju stvarno radno okruženje te dodatno jačaju motivaciju za profesionalni razvoj.

Posebne čestitke uputila je nagrađenom učeniku i njegovu mentoru prof. Ivanu Radmanu, kao i svim sudionicima i mentorima. Zahvalila je i tvrtkama koje su donirale materijal i nagrade, Turističkoj zajednici na poklonima za sudionike te Splitsko-dalmatinskoj županiji i dožupanu Stipi Čogelji koji je prisustvovao otvorenju natjecanja.

Natjecanje se održava u sklopu sustava WorldSkills Croatia i predstavlja važan korak za učenike strukovnih škola koji žele nastaviti profesionalni razvoj u elektroinstalaterskoj struci.