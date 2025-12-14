Siniša Vuco priredio večer za pamćenje na Solinskoj Gradini

Koncert Siniše Vuco u sklopu programa Solinskog Adventorija premašio je očekivanja organizatora, a večer je obilježila snažna atmosfera i velika potražnja za ulaznicama.

Kako su poručili iz Solinskog Adventorija, događaj je "nadmašio sva naša očekivanja", ističući da su "atmosfera, energija i publika napravili večer za pamćenje".

Velik interes publike potvrdio se i prije samog nastupa – ulaznice su rasprodane još večer uoči koncerta. "Karte su planule i rasprodale se još večer prije, pa je ulaznica za koncert bila najtraženija ‘roba’ u gradu", objavio je Solinski Adventorium.

Organizatori dodaju da će se dojmovi još neko vrijeme prepričavati. "Dojmovi će se sigurno još danima prepričavati", naveli su, uz poruku da se već raduju nastavku programa: "Mi se već veselimo svim nastupima koji nas čekaju ovog tjedna na Gradini."