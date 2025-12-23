Siniša Vitez dobitnik nagrade Hrvatskog olimpijskog odbora „Matija Ljubek“ za životno djelo!

Alfa i omega solinskog i hrvatskog streljaštva, „vječni mladić“ Siniša Vitez primio je u Zagrebu nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora „Matija Ljubek“ za životno djelo.

Da je nagrada otišla u prave ruke ne treba posebno niti naglašavati, jer Vitez je obilježio sport u Solinu i utisnuo mu svoj trajni pečat. U mladosti je bio nogometaš Solina i to vrlo uspješan, član jedne vrlo nadarene generacije, ali ono što je napravio kao sportski djelatnik, najprije u streljaštvu, pa potom u tenisu, debelo je nadmašilo njegov nogometni učinak.

Streljačko društvo Dalmacijacement je najbolje streljačko društvo u Hrvatskoj već godinama, zapravo, desetljećima.

Njihova streljana je kultno sportsko mjesto u Solinu, a 1994. godine vizionar Vitez je osnovao i Teniski klub Dalmacijacement, za kojega se sada s pravom može konstatirati da je nositelj kvalitete u dalmatinskom teniskom bazenu.

Stoga, nije bilo niti upitno hoće li Siniša Vitez dobiti nagradu „Matija Ljubek“ za životno djelo, nego kada. Eto, izbor Hrvatskog olimpijskog odbora bio je za 2025. godinu…