Sin političarke iz Dalmacije pretukao oca, htio je da mu prepiše dio kuće

Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči za kaznena djela nanošenja teške tjelesne ozljede, prijetnje i oštećenja tuđe stvari.

Index doznaje kako je riječ o Emiliju Sikiriću, sinu Jasminke Adžić Sikirić, zadarske gradske vijećnice iz redova stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO).

Sikirića se sumnjiči da je u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima nasilno ušao u kuću na zadarskom području te fizički napao i teško ozlijedio svog 46-godišnjeg oca na spavanju. Dodatno, uputio mu je ozbiljne prijetnje smrću te je oštetio inventar i parkirani osobni automobil.

Određen mu istražni zatvor

Vijećnica Adžić Sikirić ranije je bila u Živom zidu i Stranci Ivana Pernara, a njezin sin već je u više navrata prijavljivan zbog teških kaznenih djela. Sada je, kako nam kažu izvori, želio oca prisiliti da mu prepiše dio nekretnine u kojoj ga je na kraju i napao.

Sikirić je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske. Kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu, a sudac istrage odredio je istražni zatvor Sikiriću.