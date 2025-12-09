Sin naše pjevačice pretukao stranog radnika: "Iznervirali su me"

Posrnuli 22-godišnji zagrebački obrtnik u blokadi, inače sin jedne naše poznate pjevačice, dvojicu stranih radnika na zagrebačkom Rudešu prošle subote orobio je, sumnjaju policija i tužiteljstvo, iz mržnje.

Riječ je o događajima koji su se zaredali u vrlo kratkom vremenskom razmaku oko 16.30 sati na očigled šokiranih stanara okolnih zgrada nakon čega je vrlo brzo, zahvaljujući svjedocima očevicima, 22-godišnjak uhićen. I otada se nalazi pod ingerencijom policije koja ga je po dovršetku kriminalističkog istraživanja kazneno prijavila za razbojništvo iz članka 230. st.1, a u svezi članka 87. st.21 Kaznenog zakona, a za što zakon predviđa od jedne do 10 godina zatvora.

Odmah po saznanju jučer o kome bi se moglo raditi, kontaktirali su pjevačicu ne bi li provjerili istinitost informacije, međutim, na naš direktan upit je li njezin sin povezan s napadom na strane dostavljače, je li možda vidjela video koji kruži medijima te je li joj sin uhićen, odgovorilanas je da ona za to ne zna, da ta informacija nije točna kao i da ne čita novine, piše Jutarnji list.

A prema kaznenoj prijavi policije koja je odmah po dojavi pristigla na mjesto događaja, prvi napad odvio se u Prilazu Grge Antunca kada je meta bio 31-godišnji strani radnik s reguliranim boravkom u RH. Počinitelj je na njega fizički nasrnuo te ga izvrijeđao i potom mu uzeo novac i električni bicikl. Uputio se potom dalje do obližnje Ulice Roberta Frangeša Mihanovića gdje se, pak, okomio na drugog 31-godišnjaka, također stranog državljanina s reguliranim boravkom, a kojem je prema istom scenariju uzeo novac i električni bicikl.

U oba slučaja, nakon intervencije policije, oba ukradena bicikla su pronađena i vraćena radnicima, a kako neslužbeno doznajemo, pred istražiteljima je isticao da to što je napravio nikako nije motivirano mržnjom.

- Nemam nikakvih problema sa strancima, imam i prijatelje strane državljane. Ali ti ljudi su me taj dan iznervirali jer su loše vozili bicikle. Pa sam im odlučio prigovoriti - branio se među ostalim 22-godišnji sin pjevačice.

Na prijedlog tužiteljstva danas mu je dežurni sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio jednomjesečni istražni zatvor jer smatraju da postoji opasnost od ponavljanja djela.