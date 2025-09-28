Sin legendarnog hrvatskog tenisača više ne igra za Hrvatsku. Izabrao je Monako

Leonardo Ljubičić (16), sin legendarnog hrvatskog tenisača Ivana Ljubičića, pobijedio je Maura Mavračića (17) u finalu Kvarner Junior Opena u Rijeci, juniorskog ITF J30 turnira. Ljubičić je u finalu slavio preokretom, rezultatom 6:7, 7:6, 6:1.

Leonardu je ovo bio prvi naslov na juniorskom Touru, dok je Mauro stigao do svog najboljeg rezultata u dosadašnjoj karijeri. Ljubičićev talentirani sin više ne nastupa pod hrvatskom zastavom već je u Rijeci predstavljao Monako što je veliki gubitak za Hrvatski teniski savez jer se radi o jednom od najperspektivnijih mladih tenisača Hrvatske.

Uvršten je u razvojni Davis Cup tim

Sin bivšeg trećeg igrača svijeta i osvajača deset ATP turnira završio je sve administrativne postupke tijekom ljeta i odsad na turnirima nastupa pod zastavom Kneževine Monako, gdje obitelj već godinama živi u Monte Carlu. Monegaški teniski savez odmah ga je uvrstio u razvojni tim Davis Cup reprezentacije, što ukazuje na ozbiljnost namjera s obje strane i želju da se ovaj potencijal iskoristi za reprezentaciju Monaka.

Ljubičić je svoj prvi profesionalni nastup u pojedinačnoj konkurenciji imao u Opatiji krajem ožujka gdje je izgubio u prvom kolu od Slovenca Jana Kupčića, dok je na istom mjestu ostvario prvu profesionalnu pobjedu jer je u parovima s Rusom Savom Ribkinom pobijedio Mađare Achillesa Belkovicsa i Adama Gabora Szokea.

Mladi Ljubičić ima i rezervni plan ukoliko se profesionalna karijera ne razvije kako očekuje. Usmeno se obvezao igrati za studentsku momčad Sveučilišta Vanderbilt u Americi, što pokazuje da je ozbiljno planirao svoju budućnost, piše Index.