Close Menu

Sin legendarnog hrvatskog tenisača više ne igra za Hrvatsku. Izabrao je Monako

Na turnirima nastupa pod zastavom Kneževine Monako

Leonardo Ljubičić (16), sin legendarnog hrvatskog tenisača Ivana Ljubičića, pobijedio je Maura Mavračića (17) u finalu Kvarner Junior Opena u Rijeci, juniorskog ITF J30 turnira. Ljubičić je u finalu slavio preokretom, rezultatom 6:7, 7:6, 6:1.

Leonardu je ovo bio prvi naslov na juniorskom Touru, dok je Mauro stigao do svog najboljeg rezultata u dosadašnjoj karijeri. Ljubičićev talentirani sin više ne nastupa pod hrvatskom zastavom već je u Rijeci predstavljao Monako što je veliki gubitak za Hrvatski teniski savez jer se radi o jednom od najperspektivnijih mladih tenisača Hrvatske.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uvršten je u razvojni Davis Cup tim

Sin bivšeg trećeg igrača svijeta i osvajača deset ATP turnira završio je sve administrativne postupke tijekom ljeta i odsad na turnirima nastupa pod zastavom Kneževine Monako, gdje obitelj već godinama živi u Monte Carlu. Monegaški teniski savez odmah ga je uvrstio u razvojni tim Davis Cup reprezentacije, što ukazuje na ozbiljnost namjera s obje strane i želju da se ovaj potencijal iskoristi za reprezentaciju Monaka.

Ljubičić je svoj prvi profesionalni nastup u pojedinačnoj konkurenciji imao u Opatiji krajem ožujka gdje je izgubio u prvom kolu od Slovenca Jana Kupčića, dok je na istom mjestu ostvario prvu profesionalnu pobjedu jer je u parovima s Rusom Savom Ribkinom pobijedio Mađare Achillesa Belkovicsa i Adama Gabora Szokea.

Mladi Ljubičić ima i rezervni plan ukoliko se profesionalna karijera ne razvije kako očekuje. Usmeno se obvezao igrati za studentsku momčad Sveučilišta Vanderbilt u Americi, što pokazuje da je ozbiljno planirao svoju budućnost, piše Index.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0