Šime Elez otkrio: 'Vrijeme je za novu avanturu'

Zajednička pojava 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza i Maje Šuput u spotu popularne pjevačice 'Nisam ja za male stvari' bila je uvod u njihovo druženje koje je rezultiralo brojnim fotografijama s jadranske obale koje su prikazivale Šimu i Maju u vrlo prisnim trenucima. Ipak, Šime je na društvenim mrežama otkrio što ima dalje u planu.

- Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje, a obzirom da je ovo ljeto prošlo poprilično mirno (možeš mislit), krajnje je vrijeme za upustiti se u novu avanturu. Ovaj put u malo drukčijem tonu. 9 dana, 6 država, 3000 kilometara, motor i ja - napisao je Šime u objavi na Instagramu.

Putovanje će ga voditi kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Grčku, Albaniju i Crnu Goru na Balkan moto rallyju.

- Položio sam prije dva tjedna... tako da imam pet sati iskustva na motoru - našalio se.

 

 
 
 
 
 
